Остановка огня в Украине — Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, в каком случае Украина согласится на остановку огня. Он объяснил, что для этого нужна поставка оружия для отражения будущих нападений.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Остановка огня в Украине

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом", — сказал глава государства.

Своим заявлением он намекнул на ситуацию, когда Запад медлил с военной помощью Украине.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп может стать первым политиком, который прибудет в Украину самолетом.

Ранее Зеленский сообщил, что в течение первых трех дней 2025 года армия РФ выпустила более 300 дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических, по украинским городам и селам.