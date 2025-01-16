Зеленський назвав результати від використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо результативності використання далекобійної зброї на полі бою в Україні. Він зазначив, що ЗСУ не вистачає далекобійної зброї, щоб ефективніше захищатися від російських атак та зменшувати потенціал ворога.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю польським журналістам.

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Володимир Зеленский зауважив, що далекобійна зброя допомогла серйозно нашкодити російській армії та її бойовому потенціалу.

"Люди насамперед зараз хочуть якогось дива. І вони вважають, що відкриті можливості далекобійні для України одразу зроблять диво. Насамперед ми завдали далекобійних ударів тим, що у нас було. Знищені були склади зі зброєю РФ, військова техніка центрів управлінь. Це дуже важливо. Те, що я вам сказав на Курському напрямку 30-35 тисяч втрат — не просто так. Далекобійність дала свій результат", — заявив президент.

Президент України додав, що ЗСУ наразі не вистачає далекобійної зброї, щоб ефективніше завдавати ударів по російських об'єктів.

"Недостатня далекобійність — це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у наших партнерів. Ми знаємо кожен об’єкт, де їх склади, де їх пункти управління, де той чи інший завод виробляють зброю проти нас. Ціла таблиця цих пунктів є. Але для того, щоб це знищити, потрібна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості в нас поки що не було", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно джерела Новини.LIVE повідомили, що ЗСУ завдали ударів по декількох об'єктах в Росії.

Також кілька днів тому дрони ЗСУ атакували стратегічні підприємства у Казанській та Саратовській областях.