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Зеленский объяснил, как дальнобойное оружие влияет на фронт

16 января 2025 13:36
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский назвал результаты от использования дальнобойного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно результативности использования дальнобойного оружия на поле боя в Украине. Он отметил, что ВСУ не хватает дальнобойного оружия, чтобы эффективнее защищаться от российских атак и уменьшать потенциал врага.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью польским журналистам.

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Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное оружие помогло серьезно навредить российской армии и ее боевому потенциалу.

"Люди прежде всего сейчас хотят какого-то чуда. И они считают, что открытые возможности дальнобойные для Украины сразу сделают чудо. Прежде всего мы нанесли дальнобойные удары тем, что у нас было. Уничтожены были склады с оружием РФ, военная техника центров управлений. Это очень важно. То, что я вам сказал на Курском направлении 30-35 тысяч потерь — не просто так. Дальнобойность дала свой результат", — заявил президент.

Президент Украины добавил, что ВСУ пока не хватает дальнобойного оружия, чтобы эффективнее наносить удары по российским объектам.

"Недостаточная дальнобойность — это факт. Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у наших партнеров. Мы знаем каждый объект, где их склады, где их пункты управления, где тот или иной завод производят оружие против нас. Целая таблица этих пунктов есть. Но для того, чтобы это уничтожить, нужно соответствующее количество дальнобойного оружия. Такого количества у нас пока не было", — пояснил Зеленский.

Напомним, недавно источники Новини.LIVE сообщили, что ВСУ нанесли удары по нескольким объектам в России.

Также несколько дней назад дроны ВСУ атаковали стратегические предприятия в Казанской и Саратовской областях.

 

 

 

Владимир Зеленский Украина війна Россия атака дальнобойное оружие

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14:12 Зеленский высказался о тайных переговорах с Россией

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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