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Головна Армія Зеленський подякував захисникам та показав вражаюче відео

Зеленський подякував захисникам та показав вражаюче відео

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:33
Зеленський подякував воїнам та показав відео про захист України
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський подякував усім підрозділам Сил безпеки та оборони України. Він показав вражаюче відео з захисниками.

Відео український лідер опублікував у Telegram у середу, 30 липня.

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Зеленський зауважив, що українські воїни завдають противнику відчутних втрат на землі, морі та у небі. За його словами, бійці захищають людей та роблять усе можливе, аби країна була сильною та незалежною.

"Дякую всім підрозділам Сил безпеки та оборони України за щоденні результати заради України. Дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за стійкість і влучність", — зауважив глава держави.

Він наголосив, що Україна обовʼязково здобуде достойний та тривалий мир. Зеленський додав, що країна пишається кожним і кожною.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останньої доби сталося 171 боєзіткнення на фронті

А 29 липня Зеленський та глава Міноборони Денис Шмигаль відвідали оборонне підприємство в Київській області.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна відео
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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