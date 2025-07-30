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Головна Армія Понад 170 боєзіткнень та атаки росіян — зведення Генштабу

Понад 170 боєзіткнень та атаки росіян — зведення Генштабу

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Дата публікації: 30 липня 2025 09:36
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті 30 липня — що відбувається
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 1253-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом останніх 24 годин сталося 171 боєзіткнення. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи значних втрат.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 30 липня.

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Що відбувається на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти протягом минулої доби завдали сім авіаційних ударів та здійснили 381 обстріл. Воїни ЗСУ зупинили 22 штурмові дії РФ.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 30 липня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському окупанти пʼять разів атакували позиції ЗСУ у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 30 липня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося чотири атаки РФ. Українські захисники зупинили штурмові дії ворога у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

Ситуація на Купʼянському напрямку 30 липня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському загарбники атакували 24 рази. Вони намагалися прорватися в оборону України.

Ситуація на Лиманському напрямку 30 липня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському воїни ЗСУ успішно зупинили сім атак окупантів біля Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Ситуація на Сіверському напрямку 30 липня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському вчора сталося чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Ситуація на Краматорському напрямку 30 липня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку окупанти здійснили девʼять атак у районах Торецька та Олександро-Калинового.

Ситуація на Торецькому напрямку 30 липня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському українські воїни зупинили 63 штурмові дії російської армії.

Ситуація на Покровському напрямку 30 липня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку загарбники не проводили наступальних дій.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 30 липня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку воїни ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Плавні.

Ситуація на Оріхівському напрямку 30 липня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському російська армія здійснила шість спроб просунутись вперед.

Ситуація на Придніпровському напрямку 30 липня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ситуація стабільна. Там не виявлено ознак формування наступальних угруповань окупантів.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Руслан Горбенко повідомив, що в Україні хочуть переглянути рівень зарплат для військових в тилу.

А 29 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про наступальні дії Росії на Запорізькому напрямку.

війна ЗСУ Україна окупанти Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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