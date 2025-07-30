Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті 30 липня — що відбувається

Понад 170 боєзіткнень та атаки росіян — зведення Генштабу
Триває 1253-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом останніх 24 годин сталося 171 боєзіткнення. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи значних втрат.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у середу, 30 липня.
Що відбувається на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти протягом минулої доби завдали сім авіаційних ударів та здійснили 381 обстріл. Воїни ЗСУ зупинили 22 штурмові дії РФ.
На Південно-Слобожанському окупанти пʼять разів атакували позиції ЗСУ у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.
На Купʼянському напрямку сталося чотири атаки РФ. Українські захисники зупинили штурмові дії ворога у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.
На Лиманському загарбники атакували 24 рази. Вони намагалися прорватися в оборону України.
На Сіверському воїни ЗСУ успішно зупинили сім атак окупантів біля Григорівки, Сіверська та Федорівки.
На Краматорському вчора сталося чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.
На Торецькому напрямку окупанти здійснили девʼять атак у районах Торецька та Олександро-Калинового.
На Покровському українські воїни зупинили 63 штурмові дії російської армії.
На Гуляйпільському напрямку загарбники не проводили наступальних дій.
На Оріхівському напрямку воїни ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському російська армія здійснила шість спроб просунутись вперед.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація стабільна. Там не виявлено ознак формування наступальних угруповань окупантів.
Нагадаємо, нардеп Руслан Горбенко повідомив, що в Україні хочуть переглянути рівень зарплат для військових в тилу.
А 29 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про наступальні дії Росії на Запорізькому напрямку.
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