Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 30 июля — что происходит

Более 170 боестолкновений и атаки россиян — сводка Генштаба
Продолжаются 1253-е сутки полномасштабной войны России против Украины. В течение последних 24 часов произошло 171 боестолкновение. Украинские защитники сдерживают напор оккупантов, нанося значительные потери.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 30 июля.
Что происходит на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты за прошедшие сутки нанесли семь авиационных ударов и совершили 381 обстрел. Воины ВСУ остановили 22 штурмовых действия РФ.
На Южно-Слобожанском оккупанты пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлении Колодезного.
На Купянском направлении произошло четыре атаки РФ. Украинские защитники остановили штурмовые действия врага в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 24 раза. Они пытались прорваться в оборону Украины.
На Северском воины ВСУ успешно остановили семь атак оккупантов у Григорьевки, Северска и Федоровки.
На Краматорском вчера произошло четыре боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.
На Торецком направлении оккупанты совершили девять атак в районах Торецка и Александро-Калинового.
На Покровском украинские воины остановили 63 штурмовых действия российской армии.
На Гуляйпольском направлении захватчики не проводили наступательных действий.
На Ореховском направлении воины ВСУ отбили две атаки противника в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском российская армия осуществила шесть попыток продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильна. Там не обнаружено признаков формирования наступательных группировок оккупантов.
Напомним, нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Украине хотят пересмотреть уровень зарплат для военных в тылу.
А 29 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о наступательных действиях России на Запорожском направлении.
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