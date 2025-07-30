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Главная Армия Более 170 боестолкновений и атаки россиян — сводка Генштаба

Более 170 боестолкновений и атаки россиян — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 09:36
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте 30 июля — что происходит
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 1253-е сутки полномасштабной войны России против Украины. В течение последних 24 часов произошло 171 боестолкновение. Украинские защитники сдерживают напор оккупантов, нанося значительные потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в среду, 30 июля.

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Что происходит на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты за прошедшие сутки нанесли семь авиационных ударов и совершили 381 обстрел. Воины ВСУ остановили 22 штурмовых действия РФ.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 30 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском оккупанты пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 30 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло четыре атаки РФ. Украинские защитники остановили штурмовые действия врага в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.

Ситуація на Купʼянському напрямку 30 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении захватчики атаковали 24 раза. Они пытались прорваться в оборону Украины.

Ситуація на Лиманському напрямку 30 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском воины ВСУ успешно остановили семь атак оккупантов у Григорьевки, Северска и Федоровки.

Ситуація на Сіверському напрямку 30 липня
Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском вчера произошло четыре боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

Ситуація на Краматорському напрямку 30 липня
Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении оккупанты совершили девять атак в районах Торецка и Александро-Калинового.

Ситуація на Торецькому напрямку 30 липня
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском украинские воины остановили 63 штурмовых действия российской армии.

Ситуація на Покровському напрямку 30 липня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении захватчики не проводили наступательных действий.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 30 липня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении воины ВСУ отбили две атаки противника в районе населенного пункта Плавни.

Ситуація на Оріхівському напрямку 30 липня
Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском российская армия осуществила шесть попыток продвинуться вперед.

Ситуація на Придніпровському напрямку 30 липня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях ситуация стабильна. Там не обнаружено признаков формирования наступательных группировок оккупантов.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Украине хотят пересмотреть уровень зарплат для военных в тылу.

А 29 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о наступательных действиях России на Запорожском направлении.

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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