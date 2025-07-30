Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский поблагодарил защитников и показал впечатляющее видео

Зеленский поблагодарил защитников и показал впечатляющее видео

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:33
Зеленский поблагодарил воинов и показал видео о защите Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил все подразделения Сил безопасности и обороны Украины. Он показал впечатляющее видео с защитниками.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram в среду, 30 июля.

Реклама
Читайте также:

Защита Украины

Зеленский отметил, что украинские воины наносят противнику ощутимые потери на земле, море и в небе. По его словам, бойцы защищают людей и делают все возможное, чтобы страна была сильной и независимой.

"Спасибо всем подразделениям Сил безопасности и обороны Украины за ежедневные результаты ради Украины. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость и меткость", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина обязательно получит достойный и длительный мир. Зеленский добавил, что страна гордится каждым и каждой.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки произошло 171 боестолкновение на фронте.

А 29 июля Зеленский и глава Минобороны Денис Шмыгаль посетили оборонное предприятие в Киевской области.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина видео
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации