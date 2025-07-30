Зеленский поблагодарил воинов и показал видео о защите Украины

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил все подразделения Сил безопасности и обороны Украины. Он показал впечатляющее видео с защитниками.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram в среду, 30 июля.

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Защита Украины

Зеленский отметил, что украинские воины наносят противнику ощутимые потери на земле, море и в небе. По его словам, бойцы защищают людей и делают все возможное, чтобы страна была сильной и независимой.

"Спасибо всем подразделениям Сил безопасности и обороны Украины за ежедневные результаты ради Украины. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость и меткость", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина обязательно получит достойный и длительный мир. Зеленский добавил, что страна гордится каждым и каждой.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки произошло 171 боестолкновение на фронте.

А 29 июля Зеленский и глава Минобороны Денис Шмыгаль посетили оборонное предприятие в Киевской области.