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Головна Армія Зеленський підбив підсумки візиту на Харківщину — звернення

Зеленський підбив підсумки візиту на Харківщину — звернення

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 19:11
Зеленський зустрівся з українськими захисниками на Харківщині
Зеленський під час візиту на Харківщину. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину відзначив нагородами українських воїнів. А також поспілкувався з їхніми командирами.

Про це повідомив Глава держави у вечірньому відеозверенні.

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Глава держави повідомив, що відвідав бойові бригади. Зокрема 57-му бригаду на Вовчанському напрямку, позиції 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

"Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад — передусім фінансування на дрони", — розповів він.

нагородження воїнів
Президент нагороджує воїнів. Фото: Офіс Президента
воїни отримали нагороди
Захисники Харківщини отримали нагороди. Фото: Офіс Президента
церемонія нагородження
Зеленський зустрівся із захисниками Харківщини. Фото: Офіс Президента

Зеленський зазначив, що обговорив з воїнами позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. Всі проговорені питання будуть опрацьовувати та вирішувати. 

"Честь для мене — подякувати тим, хто боронить нашу землю. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його", — додав Президент.

Крім того, в Харкові Президент сьогодні поспілкувалися з громадами та з представниками бізнесу, шкіл, вишів.

"Я вдячний усім за роботу в Харкові, заради Харкова та всієї нашої України. Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади Східної частини України. Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях  щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій", — розповів він у зверненні.

Очільник держави додав, що всі українці виборюють незалежність для України, і це битва, яку ще належить виграти — усім разом.

Нагадаємо, раніше речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку.

Володимир Зеленський народження ЗСУ Харківська область фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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