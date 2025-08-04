Зеленский встретился с украинскими защитниками на Харьковщине

Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область отметил наградами украинских воинов. А также пообщался с их командирами.
Об этом сообщил Глава государства в вечернем видеообращении.
Зеленский наградил воинов на Харьковщине
Глава государства сообщил, что посетил боевые бригады. В частности 57-ю бригаду на Волчанском направлении, позиции 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.
"Отметил ребят государственными наградами. В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад — прежде всего финансирование на дроны", — рассказал он.
Зеленский отметил, что обсудил с воинами положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будут обрабатывать и решать.
"Честь для меня — поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его", — добавил Президент.
Кроме того, в Харькове Президент сегодня пообщались с общинами и с представителями бизнеса, школ, вузов.
"Я благодарен всем за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины. Государство будет и в дальнейшем поддерживать наши города, наши громады Восточной части Украины. В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях - чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с Премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий", — рассказал он в обращении.
Глава государства добавил, что все украинцы борются за независимость для Украины, и это битва, которую еще предстоит выиграть — всем вместе.
Напомним, ранее представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.
Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении.
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