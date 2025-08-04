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Главная Армия Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область — обращение

Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область — обращение

Ua en ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:11
Зеленский встретился с украинскими защитниками на Харьковщине
Зеленский во время визита в Харьковскую область. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область отметил наградами украинских воинов. А также пообщался с их командирами.

Об этом сообщил Глава государства в вечернем видеообращении.

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Глава государства сообщил, что посетил боевые бригады. В частности 57-ю бригаду на Волчанском направлении, позиции 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

"Отметил ребят государственными наградами. В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности о прямом финансировании для бригад  прежде всего финансирование на дроны", — рассказал он.

нагородження воїнів
Президент награждает воинов. Фото: Офис Президента
воїни отримали нагороди
Защитники Харьковщины получили награды. Фото: Офис Президента
церемонія нагородження
Зеленский встретился с защитниками Харьковщины. Фото: Офис Президента

Зеленский отметил, что обсудил с воинами положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будут обрабатывать и решать.

"Честь для меня  поблагодарить тех, кто защищает нашу землю. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо за службу и за то, что не даете врагу реализовать свои планы и эффективно уничтожаете его", — добавил Президент.

Кроме того, в Харькове Президент сегодня пообщались с общинами и с представителями бизнеса, школ, вузов.

"Я благодарен всем за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины. Государство будет и в дальнейшем поддерживать наши города, наши громады Восточной части Украины. В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях - чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с Премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий", — рассказал он в обращении.

Глава государства добавил, что все украинцы борются за независимость для Украины, и это битва, которую еще предстоит выиграть — всем вместе.

Напомним, ранее представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении.

Владимир Зеленский рождение ВСУ Харьковская область фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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