Будівництво фортифікацій — Зеленський ознайомився з укріпленнями на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, здійснив робочу поїздку в Донецьку область. Там він перевірив хід будівництва оборонних споруд.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека — пріоритет", — зазначив президент.

Під час візиту Зеленський ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд та уточнив, що більшість із запланованого уже облаштована.

"Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський відвідав Покровськ Донецької області та відзначив українських захисників нагородами.

Крім того, за даними БЕБ, бюджет України втратив близько 300 мільйонів гривень від початку року через схеми з фортифікаціями.