Будівництво фортифікацій — Зеленський ознайомився з укріпленнями на Донеччині

Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, здійснив робочу поїздку в Донецьку область. Там він перевірив хід будівництва оборонних споруд.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Будівництво фортифікацій
"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека — пріоритет", — зазначив президент.
Під час візиту Зеленський ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд та уточнив, що більшість із запланованого уже облаштована.
"Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський відвідав Покровськ Донецької області та відзначив українських захисників нагородами.
Крім того, за даними БЕБ, бюджет України втратив близько 300 мільйонів гривень від початку року через схеми з фортифікаціями.
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