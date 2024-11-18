Строительство фортификаций - Зеленский ознакомился с укреплениями в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он проверил ход строительства оборонительных сооружений.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Донецкая область. Строительство фортификаций и совещание по вопросам жизнеобеспечения региона. Безопасность — приоритет", — отметил президент.

В ходе визита Зеленский ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений и уточнил, что большинство из запланированного уже обустроено.

"Благодарю всех, кто привлечен к этой важной работе", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский посетил Покровск Донецкой области и отметил украинских защитников наградами.

Кроме того, по данным БЭБ, бюджет Украины потерял около 300 миллионов гривен с начала года из-за схем фортификаций.