Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що частка українського озброєння у Силах оборони повинна зрости до 50% завдяки нарощуванню вітчизняного виробництва. Це має статися протягом найближчих шести місяців.

Про це заявив президент український лідер під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля у понеділок, 21 липня.

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Зеленський заявив про амбітні плани щодо збільшення частки української зброї у Силах оборони до 50% вже протягом наступних шести місяців. За його словами, цього вдасться досягти завдяки активному розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

"Люди мають бачити, що в України є свої ракети", — підкреслив глава держави, додавши, що це завдання є цілком реалістичним.

Особливу увагу цього тижня приділяють контрактуванню дронів-перехоплювачів. Зеленський повідомив, що частина угод уже підписана, а щодо решти ще триває робота. За планом, усі ефективні дрони мають бути законтрактовані найближчим часом.

Крім того, президент наголосив на необхідності збільшення частоти й дальності застосування українських безпілотників для ураження російських цілей. Цим має зайнятися Міністерство оборони, яке отримало відповідне завдання.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський розкрив перші завдання Міністерства оборони під керівництвом Дениса Шмигаля.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив на стратегічному значенні американських танків Abrams для зміцнення обороноздатності країни. За його словами, це суттєвий внесок у посилення українських Збройних сил у боротьбі з російською агресією.