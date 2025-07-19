Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Уже на озброєнні — Шмигаль відреагував на передані Abrams Україні

Уже на озброєнні — Шмигаль відреагував на передані Abrams Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 15:56
Танки Abrams для України — реакція Шмигаля на допомогу
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміна

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що партія американських танків Abrams є значним підсиленням для України. Він висловив подяку уряду Австралії за допомогу у протистоянні з РФ. 

Про це Денис Шмигаль написав у Telegram у суботу, 19 липня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Шмигаля на допомогу від Австралії

Новий очільник Міноборони зазначив, що більшість із переданих бойових машин уже перебувають на озброєнні в українських захисників.

"Дякуємо Уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч-о-пліч з Україною у цей непростий час", — додав Шмигаль.

Уже на озброєнні — Шмигаль відреагував на передані Abrams Україні - фото 1
Скриншот допису Дениса Шмигаля у Telegram

Нагадаємо, що в суботу, 19 липня, Австралія надала Україні партію танків Abrams. Йдеться про більшу частину одиниць із запланованих 49. Решту передадуть найближчим часом.

Також ми повідомляли, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини й разом із нею закупляти зброю у США для ЗСУ.

Додамо, що Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля новим міністром оборони у четвер, 17 липня. Посадовець прокоментував своє призначення на нову посаду та назвав ключові напрямки роботи. Як відомо, раніше Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра України.

Денис Шмигаль Австралія військова допомога війна в Україні Abrams
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації