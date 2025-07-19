Танки Abrams для України — реакція Шмигаля на допомогу

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміна

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що партія американських танків Abrams є значним підсиленням для України. Він висловив подяку уряду Австралії за допомогу у протистоянні з РФ.

Про це Денис Шмигаль написав у Telegram у суботу, 19 липня.

Реклама

Читайте також:

Реакція Шмигаля на допомогу від Австралії

Новий очільник Міноборони зазначив, що більшість із переданих бойових машин уже перебувають на озброєнні в українських захисників.

"Дякуємо Уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч-о-пліч з Україною у цей непростий час", — додав Шмигаль.

Скриншот допису Дениса Шмигаля у Telegram

Нагадаємо, що в суботу, 19 липня, Австралія надала Україні партію танків Abrams. Йдеться про більшу частину одиниць із запланованих 49. Решту передадуть найближчим часом.

Також ми повідомляли, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини й разом із нею закупляти зброю у США для ЗСУ.

Додамо, що Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля новим міністром оборони у четвер, 17 липня. Посадовець прокоментував своє призначення на нову посаду та назвав ключові напрямки роботи. Як відомо, раніше Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра України.