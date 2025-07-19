Танки Abrams для Украины — реакция Шмыгаля на помощь

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что партия американских танков Abrams является значительным усилением для Украины. Он выразил благодарность правительству Австралии за помощь в противостоянии с РФ.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Telegram в субботу, 19 июля.

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Новый глава Минобороны отметил, что большинство из переданных боевых машин уже находятся на вооружении у украинских защитников.

"Спасибо Правительству Австралии за крепкую поддержку и решимость стоять бок о бок с Украиной в это непростое время", — добавил Шмыгаль.

Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля в Telegram

Напомним, что в субботу, 19 июля, Австралия предоставила Украине партию танков Abrams. Речь идет о большей части единиц из запланированных 49. Остальные передадут в ближайшее время.

Также мы сообщали, что Великобритания может присоединиться к Германии и вместе с ней закупать оружие у США для ВСУ.

Добавим, что Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля новым министром обороны в четверг, 17 июля. Чиновник прокомментировал свое назначение на новую должность и назвал ключевые направления работы. Как известно, ранее Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины.