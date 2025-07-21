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Главная Армия Зеленский озвучил амбициозные цели ОПК – что поручил президент

Зеленский озвучил амбициозные цели ОПК – что поручил президент

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:35
Зеленский поставил задачу довести долю украинского оружия в Силах обороны
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доля украинского вооружения в Силах обороны должна вырасти до 50% благодаря наращиванию отечественного производства. Это должно произойти в течение ближайших шести месяцев.

Об этом заявил президент украинский лидер во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля в понедельник, 21 июля.

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Украинское оружие в Силах обороны должно вырасти

Зеленский заявил об амбициозных планах по увеличению доли украинского оружия в Силах обороны до 50% уже в течение следующих шести месяцев. По его словам, этого удастся достичь благодаря активному развитию отечественного военно-промышленного комплекса.

"Люди должны видеть, что у Украины есть свои ракеты", — подчеркнул глава государства, добавив, что эта задача вполне реалистична.

Особое внимание на этой неделе уделяется контрактованию дронов-перехватчиков. Зеленский сообщил, что часть соглашений уже подписана, а по остальным еще продолжается работа. По плану, все эффективные дроны должны быть законтрактованы в ближайшее время.

Кроме того, президент отметил необходимость увеличения частоты и дальности применения украинских беспилотников для поражения российских целей. Этим должно заняться Министерство обороны, которое получило соответствующее задание.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский раскрыл первые задачи Министерства обороны под руководством Дениса Шмыгаля.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил стратегическое значение американских танков Abrams для укрепления обороноспособности страны. По его словам, это существенный вклад в усиление украинских Вооруженных сил в борьбе с российской агрессией.

Владимир Зеленский Минобороны ракеты дроны производство оружия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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