Ситуація на фронті - Зеленський поговорив з командирами ЗСУ

Президент Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад, а також 128-ї окремої бригади територіальної оборони. За його словами, йшлося про якість бойової роботи та необхідні умови для позитивних результатів на фронті.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 12 грудня.

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"Головне питання — підготовка наших військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання", — зазначив він.

Зеленський додав, що детальна увага була приділена і забезпеченню дронами та роботі з ними. Він підкреслив, що наразі є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів.

Мова йшла і про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам, де, як зазначив президент, вже є успішні результати. Їх необхідно лише масштабувати, сказав він.

Глава держави заявив, що заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса перебуватиме в постійній комунікації з бойовими командирами.

"Маємо досягти максимальних результатів у всіх питаннях. Досвід бойових бригад потрібно враховувати при ухваленні рішень на всіх рівнях", — заявив президент.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський привітав бійців з Днем Сухопутних військ. Він відзначив їхню роль у забезпеченні оборони країни.

Раніше глава держави заявив, що Україна не буде визнавати тимчасово окуповані території частиною Росії.