Ситуация на фронте – Зеленский поговорил с командирами ВСУ

Президент Владимир Зеленский Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной бригады территориальной обороны. По его словам, речь шла о качестве боевой работы и необходимых условиях для положительных результатов на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

О чем говорил президент с командирами ВСУ

"Главный вопрос — подготовка наших военных. Нужны изменения в учебных центрах, осовременивание этой системы. Предстоит возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи", — отметил он.

Зеленский добавил, что подробное внимание было уделено обеспечению дронами и работе с ними. Он подчеркнул, что в настоящее время есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию неотложных потребностей подразделений.

Речь шла и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам, где, как отметил президент, уже есть успешные результаты. Их необходимо только масштабировать, сказал он.

Глава государства заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.

"Должны достичь максимальных результатов по всем вопросам. Опыт боевых бригад нужно учитывать при принятии решений на всех уровнях", — заявил президент.

Напомним, 12 декабря Зеленский поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск. Он отметил их роль в обеспечении обороны страны.

Ранее глава государства заявил, что Украина не будет признавать временно оккупированные территории частью России.