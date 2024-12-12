Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запоріжжі та нагородив військових

Президент України Володимир Зеленський з військовими. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, здійснив поїздку в Запорізьку область. Він зустрівся з воїнами з 27-ї реактивної артилерійської бригади. Саме вони перші в Україні одержали системи HIMARS.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Глава держави зазначив, що бійці працюють над захистом Запоріжжя та Донецької області від російських окупантів.

Володимир Зеленський та український військовий. Фото: ОП

"Честь бути з нашими бійцями сьогодні, привітати з Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії, відзначити нагородами", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський та український військовий. Фото: ОП

Він подякував за службу та захист. Український лідер побажав бійцям, аби HIMARS їх не підводили.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський привітав бійців з Днем Сухопутних військ. Він відзначив їхню роль у забезпеченні оборони країни.

Раніше глава держави заявив, що Україна не буде визнавати тимчасово окуповані території частиною Росії.