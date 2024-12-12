Зеленский посетил дивизион HIMARS в Запорожской области и наградил военных

Президент Украины Владимир Зеленский с военными. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, совершил поездку в Запорожскую область. Он встретился с воинами из 27-й реактивной артиллерийской бригады. Именно они первые в Украине получили системы HIMARS.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства отметил, что бойцы работают над защитой Запорожья и Донецкой области от российских оккупантов.

Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: ОП

"Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, отметить наградами", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: ОП

Он поблагодарил за службу и защиту. Украинский лидер пожелал бойцам, чтобы HIMARS их не подводили.

Напомним, 12 декабря Зеленский поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск. Он отметил их роль в обеспечении обороны страны.

Ранее глава государства заявил, что Украина не будет признавать временно оккупированные территории частью России.