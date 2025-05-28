Війна в Україні — РФ хоче перетнути адмінкордон Дніпропетровщини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Російським окупантам на фронті поставили мету, і вони робитимуть все для того, аби перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Крім того, РФ не відмовляється від Покровська та стягує війська на Сумщину.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

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Зеленський розповів, що окупанти будуть робити все, аби перетнути адмінкордон Дніпропетровської області. Він наголосив, що попри їхні бажання, поки що їм це не вдається.

"Вони також хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року", — сказав президент.

Крім того, він підтвердив наміри РФ створити так звану буферну зону на Сумщині протяжністю десять кілометрів.

"Зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Понад 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше командир одного із добробатів Мамука Мамулашвілі пояснив мету наступу РФ на Сумщині. Росіяни одержимі ідеєю "буферної зони".

Водночас в Сумській ОВА підтвердили просування російських військ в деяких населених пунктах.