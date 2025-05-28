Война в Украине — РФ хочет пересечь админграницу Днепропетровщины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Российским оккупантам на фронте поставили цель, и они будут делать все для того, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области. Кроме того, РФ не отказывается от Покровска и стягивает войска на Сумщину.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая.

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Зеленский рассказал, что оккупанты будут делать все, чтобы пересечь админграницу Днепропетровской области. Он отметил, что несмотря на их желание, пока им это не удается.

"Они также хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года", — сказал президент.

Кроме того, он подтвердил намерения РФ создать так называемую буферную зону на Сумщине протяженностью десять километров.

"Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее командир одного из добробатов Мамука Мамулашвили объяснил цель наступления РФ на Сумщине. Россияне одержимы идеей "буферной зоны".

В то же время в Сумской ОВА подтвердили продвижение российских войск в некоторых населенных пунктах.