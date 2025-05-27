Буферна зона — командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі пояснив, чому РФ просувається на Сумщині

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Фото: РБК-Україна

Російські війська намагаються просунутись на прикордонних напрямках, зокрема на Сумщині. Однак суттєвих проривів їм не вдається досягти.

Про це заявив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефір Ранок.LIVE у вівторок, 27 травня.

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Мамулашвілі наголосив, що одним із найгарячіших напрямків на фронті лишається Сумський. За його словами, росіяни прагнуть створити так звану "санітарну зону" вздовж кордону, але щоденні дії Сил оборони, зокрема й "Грузинського легіону", зривають їхні плани.

"Ворог, в принципі, намагається просунутися на цих напрямках і дуже часті, скажімо так, атаки на українські позиції. Є маленьке просування з їхнього боку, але тільки тому, що у нас немає достатньо артилерії", — підсумував командир.

Раніше у Сумській області місцева ОВА повідомила про просування російських окупантів. Ворогові вдалось захопити декілька сіл. Також російська армія завдала авіаудару по території Охтирської громади Сумської області.