Буферная зона — командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили объяснил, почему РФ продвигается на Сумщине

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: РБК-Украина

Российские войска пытаются продвинуться на приграничных направлениях, в частности на Сумщине. Однако существенных прорывов им не удается достичь.

Об этом заявил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 мая.

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Мамулашвили отметил, что одним из самых горячих направлений на фронте остается Сумское. По его словам, россияне стремятся создать так называемую "санитарную зону" вдоль границы, но ежедневные действия Сил обороны, в том числе и "Грузинского легиона", срывают их планы.

"Враг, в принципе, пытается продвинуться на этих направлениях и очень частые, скажем так, атаки на украинские позиции. Есть маленькое продвижение с их стороны, но только потому, что у нас нет достаточно артиллерии", — подытожил командир.

Ранее в Сумской области местная ОВА сообщила о продвижении российских оккупантов. Врагу удалось захватить несколько сел. Также российская армия нанесла авиаудар по территории Ахтырской общины Сумской области.