Обстріл Охтирки 27 травня — є поранені

РФ завдала авіаудару по Сумщині — є поранені та руйнування
У вівторок, 27 травня, російська армія завдала авіаудару по території Охтирської громади Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (СОВА) у Telegram.
Авіаудар по Охтирці
У військові адміністрації повідомляють, що ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади.
"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", — йдеться у повідомленні.
А ніч проти 27 травня російські війська завдали ударів по Сумах, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.
Також ми писали, що 27 травня російські окупанти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі.
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