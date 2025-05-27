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Головна Армія РФ завдала авіаудару по Сумщині — є поранені та руйнування

РФ завдала авіаудару по Сумщині — є поранені та руйнування

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Дата публікації: 27 травня 2025 12:45
Обстріл Охтирки 27 травня — є поранені
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 27 травня, російська армія завдала авіаудару по території Охтирської громади Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (СОВА) у Telegram.

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У військові адміністрації повідомляють, що ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади.

"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Охтирки
Повідомлення СОВА у Telegram

А ніч проти 27 травня російські війська завдали ударів по Сумах, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Також ми писали, що 27 травня російські окупанти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі.

вибух Сумська область обстріли війна в Україні Авіаудар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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