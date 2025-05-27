Обстріл Охтирки 27 травня — є поранені

РФ завдала авіаудару по Сумщині — є поранені та руйнування
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У вівторок, 27 травня, російська армія завдала авіаудару по території Охтирської громади Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (СОВА) у Telegram.
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У військові адміністрації повідомляють, що ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади.
"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", — йдеться у повідомленні.
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