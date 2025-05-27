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РФ завдала авіаудару по Сумщині — є поранені та руйнування

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Дата публикации 27 мая 2025 12:45
Обстріл Охтирки 27 травня — є поранені
термінова новина

У вівторок, 27 травня, російська армія завдала авіаудару по території Охтирської громади Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (СОВА) у Telegram.

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У військові адміністрації повідомляють, що ворог завдав авіаудару по території Охтирської громади.

"Є поранені цивільні. Пошкоджені автівки. Наслідки удару ворога зʼясовуються", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Охтирки
Повідомлення СОВА у Telegram

Новина доповнюється...

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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