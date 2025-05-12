Скільки українців отримали держнагороди — Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський вручає держнагороду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський назвав кількість українців, відзначених державними нагородами за весь час повномасштабної війни. За його словами, йдеться про понад 110 тисяч громадян із різних складових Сил оборони і безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 12 травня.

Реклама

Читайте також:

Держнагороди для українців та українок

За словами Зеленського, це лише частина хоробрості та героїзму українців, які дають змогу сьогодні бути впевненими, що країна відвоювала своє власне достойне місце у світі.

Президент Володимир Зеленський вручає держнагороду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава держави наголосив, що наразі завдання — ніколи не втратити всього, чого вже досягли.

Президент Володимир Зеленський вручає держнагороду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Наше завдання — закріпити силу українського народу та примножувати її. Також — берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня глава держави присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України.

Раніше звання Героя України отримав Владислав Дацький з позивним "Дацик". Йому вручили орден "Золота Зірка".