Скільки українців отримали держнагороди — Зеленський відповів

Зеленський назвав кількість українців, відзначених держнагородами
Президент Володимир Зеленський назвав кількість українців, відзначених державними нагородами за весь час повномасштабної війни. За його словами, йдеться про понад 110 тисяч громадян із різних складових Сил оборони і безпеки.
Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 12 травня.
Держнагороди для українців та українок
За словами Зеленського, це лише частина хоробрості та героїзму українців, які дають змогу сьогодні бути впевненими, що країна відвоювала своє власне достойне місце у світі.
Глава держави наголосив, що наразі завдання — ніколи не втратити всього, чого вже досягли.
"Наше завдання — закріпити силу українського народу та примножувати її. Також — берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 8 травня глава держави присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України.
Раніше звання Героя України отримав Владислав Дацький з позивним "Дацик". Йому вручили орден "Золота Зірка".
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