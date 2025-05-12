Сколько украинцев получили госнаграды — Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский вручает госнаграду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский назвал количество украинцев, отмеченных государственными наградами за все время полномасштабной войны. По его словам, речь идет о более 110 тысячах граждан из разных составляющих Сил обороны и безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 12 мая.

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По словам Зеленского, это лишь часть храбрости и героизма украинцев, которые позволяют сегодня быть уверенными, что страна отвоевала свое собственное достойное место в мире.

Президент Владимир Зеленский вручает госнаграду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Глава государства подчеркнул, что сейчас задача — никогда не потерять всего, чего уже достигли.

Президент Владимир Зеленский вручает госнаграду. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Наша задача — закрепить силу украинского народа и приумножать ее. Также — беречь память обо всем, что сделали наши люди для защиты Украины, о каждом подвиге нашего народа, о каждой операции наших сил, которые во многом изменили мировую историю войн", — добавил Зеленский.

Напомним, 8 мая глава государства присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Героя Украины.

Ранее звание Героя Украины получил Владислав Дацкий с позывным "Дацик". Ему вручили орден "Золотая Звезда".