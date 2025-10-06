Відео
Головна Армія Зеленський назвав головну умову зупинення війни з РФ

Зеленський назвав головну умову зупинення війни з РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:45
Удари по Росії — що може зупинити війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Зупинити війну в Україні може лише тиск на Росію з боку партнерів. Крім того, наша країна завдає ударів по території ворога, аби зменшити військовий потенціал РФ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 6 жовтня.

Читайте також:

Що може зупинити війну в Україні

Зеленський заявив, що росіяни не розуміють ціну блекаутів та усіх інших викликів, які відчувають українці та проходять під час цієї війни. За словами президента, тут питання навіть не до їхньої моралі, а до фізичного відчуття. Україна не вбиває цивільних людей, але росіяни повинні розуміти ціну цього.  

Глава держави також наголосив, що України б'є по військових об'єктах і по енергетичних об'єктах, які продають енергоресурси.

"Росія продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну. Тому Україна робить абсолютно справедливі кроки. Ми б із задоволенням цього не робили, ми б із задоволенням хотіли, щоб не було війни, але "рускі" цього не хочуть. Поки що", — зазначив Володимир Зеленський. 

Він вважає, що цю війну може зупинити лише багатовекторний тиск. За словами українського лідера, тиску західних країн не вистачає на сьогодні. І єдності в цьому тиску також не вистачає.

"Більше тиску від США, більше тиску від Європи. Глобального Півдня ми поки що навіть не відчуваємо — їхнього тиску на Росію, щоб вони зупинилися. І другий вектор — це саме російське суспільство. Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання своєму керівництву", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує для ударів по Росії не лише дрони. Однак розкривати далекобійні можливості нашої країни президент не став. 

Крім того, він повідомив, що Україна розширює ракетну програму. Ми працюємо над тим, аби регулярно застосовувати власні балістичні ракети.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
