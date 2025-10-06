Видео
Главная Армия Зеленский назвал главное условие остановки войны с РФ

Зеленский назвал главное условие остановки войны с РФ

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:45
Удары по России — что может остановить войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Остановить войну в Украине может только давление на Россию со стороны партнеров. Кроме того, наша страна наносит удары по территории врага, чтобы уменьшить военный потенциал РФ.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 6 октября.

Читайте также:

Что может остановить войну в Украине

Зеленский заявил, что россияне не понимают цену блекаутов и всех других вызовов, которые испытывают украинцы и проходят во время этой войны. По словам президента, здесь вопрос даже не к их морали, а к физическому ощущению. Украина не убивает гражданских людей, но россияне должны понимать цену этого.

Глава государства также подчеркнул, что Украина бьет по военным объектам и по энергетическим объектам, которые продают энергоресурсы.

"Россия продает свои энергоресурсы, а затем использует эти деньги исключительно на войну. Поэтому Украина делает абсолютно справедливые шаги. Мы бы с удовольствием этого не делали, мы бы с удовольствием хотели, чтобы не было войны, но "русские" этого не хотят. Пока что", — отметил Владимир Зеленский.

Он считает, что эту войну может остановить только многовекторное давление. По словам украинского лидера, давления западных стран не хватает на сегодня. И единства в этом давлении также не хватает.

"Больше давления от США, больше давления от Европы. Глобального Юга мы пока даже не чувствуем — их давления на Россию, чтобы они остановились. И второй вектор — это само российское общество. Они убивают нас. Им не может быть комфортно. И когда им не будет комфортно, они начнут задавать вопросы своему руководству", — подытожил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина использует для ударов по России не только дроны. Однако раскрывать дальнобойные возможности нашей страны президент не стал.

Кроме того, он сообщил, что Украина расширяет ракетную программу. Мы работаем над тем, чтобы регулярно применять собственные баллистические ракеты.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
