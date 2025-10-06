Удары по России — россияне должны почувствовать цену войны

Россияне должны понимать цену войны — Зеленский об ударах по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны понимать цену войны. Удары по РФ направлены только по военным и энергетическим целям.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с премьером Нидерландов Диком Схофом 6 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.
Зеленский высказался об ударах по России
Зеленский подчеркнул, что Украина не убивает гражданских и бьет только по военным и энергетическим целям для того, чтобы россияне чувствовали последствия войны.
"Мы бы с удовольствием этого бы не делали, мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы не было войны. Но россияне этого не хотят, пока что. И поэтому эту войну может остановить не только давление, давление оно многовекторное", — подчеркнул президент.
Глава государства также добавил, что западные партнеры все еще не давят на РФ с необходимой силой.
"Давления западных стран не хватает на сегодня. И единства в этом давлении, я считаю, также не хватает. Больше давления от Соединенных Штатов, больше давления от Европы. Глобального Юга мы пока даже не чувствуем", — сказал Зеленский.
Напомним, 4 октября бойцы ССО поразили российский ракетный корабль "Град" в Онежском озере, республика Карелия. Корабль является одним из самых современных судов российского флота.
В тот же день ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России. Речь идет о Киришском нефтеперерабатывающем заводе, годовая мощность которого 18,4 млн тонн переработки нефти в год.
