Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне должны понимать цену войны — Зеленский об ударах по РФ

Россияне должны понимать цену войны — Зеленский об ударах по РФ

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 16:00
Удары по России — россияне должны почувствовать цену войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны понимать цену войны. Удары по РФ направлены только по военным и энергетическим целям.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с премьером Нидерландов Диком Схофом 6 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался об ударах по России

Зеленский подчеркнул, что Украина не убивает гражданских и бьет только по военным и энергетическим целям для того, чтобы россияне чувствовали последствия войны.

"Мы бы с удовольствием этого бы не делали, мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы не было войны. Но россияне этого не хотят, пока что. И поэтому эту войну может остановить не только давление, давление оно многовекторное", — подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что западные партнеры все еще не давят на РФ с необходимой силой.

"Давления западных стран не хватает на сегодня. И единства в этом давлении, я считаю, также не хватает. Больше давления от Соединенных Штатов, больше давления от Европы. Глобального Юга мы пока даже не чувствуем", — сказал Зеленский.

Напомним, 4 октября бойцы ССО поразили российский ракетный корабль "Град" в Онежском озере, республика Карелия. Корабль является одним из самых современных судов российского флота.

В тот же день ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России. Речь идет о Киришском нефтеперерабатывающем заводе, годовая мощность которого 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия дальнобойное оружие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации