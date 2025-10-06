Удари по Росії — росіяни мають відчути ціну війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають розуміти ціну війни. Удари по РФ спрямовані лише військових та енергетичних цілях.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з прем'єром Нідерландів Діком Схофом 6 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Зеленський висловився про удари по Росії

Зеленський наголосив, що Україна не вбиває цивільних і б'є лише по військових та енергетичних цілях для того, щоб росіяни відчували наслідки війни.

"Ми б з задоволенням цього б не робили, ми б з задоволенням хотіли б, щоби не було війни. Але росіяни цього не хочуть, поки що. І тому цю війну може зупинити не тільки тиск, тиск він багатовекторний", — підкреслив президент.

Глава держави також додав, що західні партнери все ще не тиснуть на РФ з необхідною силою.

"Тиску західних країн не вистачає на сьогодні. І єдності в цьому тиску, я вважаю, також не вистачає. Більше тиску від Сполучених Штатів, більше тиску від Європи. Глобального Півдня ми поки що навіть не відчуваємо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 4 жовтня бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері, республіка Карелія. Корабель є одним із найсучасніших суден російського флоту.

Того ж дня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. Йдеться про Кіришський нафтопереробний завод, річна потужність якого 18,4 млн тонн переробки нафти на рік.