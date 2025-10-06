Удари по Росії — росіяни мають відчути ціну війни

Росіяни мають розуміти ціну війни — Зеленський про удари по РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни мають розуміти ціну війни. Удари по РФ спрямовані лише військових та енергетичних цілях.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з прем'єром Нідерландів Діком Схофом 6 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.
Зеленський висловився про удари по Росії
Зеленський наголосив, що Україна не вбиває цивільних і б'є лише по військових та енергетичних цілях для того, щоб росіяни відчували наслідки війни.
"Ми б з задоволенням цього б не робили, ми б з задоволенням хотіли б, щоби не було війни. Але росіяни цього не хочуть, поки що. І тому цю війну може зупинити не тільки тиск, тиск він багатовекторний", — підкреслив президент.
Глава держави також додав, що західні партнери все ще не тиснуть на РФ з необхідною силою.
"Тиску західних країн не вистачає на сьогодні. І єдності в цьому тиску, я вважаю, також не вистачає. Більше тиску від Сполучених Штатів, більше тиску від Європи. Глобального Півдня ми поки що навіть не відчуваємо", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 4 жовтня бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері, республіка Карелія. Корабель є одним із найсучасніших суден російського флоту.
Того ж дня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. Йдеться про Кіришський нафтопереробний завод, річна потужність якого 18,4 млн тонн переробки нафти на рік.
