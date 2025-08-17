Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський нагородив захисників — серед них Денис Прокопенко

Зеленський нагородив захисників — серед них Денис Прокопенко

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 14:55
Зеленський вручив нагороди Денису Прокопенку та десяткам воїнам
Денис Прокопенко. Фото: Азов

Український лідер Володимир Зеленський нагородив воїнів Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Серед них є й оборонець Маріуполя Денис Прокопенко з позивним "Редис".

Про це йдеться в указі Зеленського №598/2025.

Реклама
Читайте також:

Нагородження Дениса Прокопенка

Полковника Національної гвардії Дениса Прокопенка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Вручення нагород захисникам

Відомо, що орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримали десять військових НГУ:

  • Ігор Бензерук;
  • Денис Борцов;
  • Станіслав Зобнєв;
  • Святослав Козак;
  • Максим Нечет;
  • Богдан Олійник;
  • Василь Савицький;
  • Володимир Стрюков;
  • Антон Хвостик;
  • Богдан Цимбал.

Крім того, ще декілька десятків воїнів отримали ордени "За мужність" трьох ступенів, більшість посмертно. Також захисники отримали медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Воїни отримали нагороди за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння народові.

Нагадаємо, бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Володимира Риженка визнано найкращим європейським медиком року в категорії "військова медицина".

Раніше ми повідомляли, що командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький вручив памʼятні коїни військовим.

Володимир Зеленський війна Україна нагорода військові Денис Прокопенко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації