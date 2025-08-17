Зеленський вручив нагороди Денису Прокопенку та десяткам воїнам

Денис Прокопенко. Фото: Азов

Український лідер Володимир Зеленський нагородив воїнів Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Серед них є й оборонець Маріуполя Денис Прокопенко з позивним "Редис".

Про це йдеться в указі Зеленського №598/2025.

Реклама

Читайте також:

Нагородження Дениса Прокопенка

Полковника Національної гвардії Дениса Прокопенка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Вручення нагород захисникам

Відомо, що орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримали десять військових НГУ:

Ігор Бензерук;

Денис Борцов;

Станіслав Зобнєв;

Святослав Козак;

Максим Нечет;

Богдан Олійник;

Василь Савицький;

Володимир Стрюков;

Антон Хвостик;

Богдан Цимбал.

Крім того, ще декілька десятків воїнів отримали ордени "За мужність" трьох ступенів, більшість посмертно. Також захисники отримали медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Воїни отримали нагороди за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння народові.

Нагадаємо, бойового медика 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Володимира Риженка визнано найкращим європейським медиком року в категорії "військова медицина".

Раніше ми повідомляли, що командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький вручив памʼятні коїни військовим.