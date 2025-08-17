Видео
Зеленский наградил защитников — среди них Денис Прокопенко

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 14:55
Зеленский вручил награды Денису Прокопенко и десяткам воинам
Денис Прокопенко. Фото: Азов

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Среди них есть и защитник Мариуполя Денис Прокопенко с позывным "Редис".

Об этом говорится в указе Зеленского №598/2025.

Читайте также:

Награждение Дениса Прокопенко

Полковник Национальной гвардии Денис Прокопенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени.

null
Указ Зеленского. Фото: скриншот

Вручение наград защитникам

Известно, что орден Богдана Хмельницкого третьей степени получили десять военных НГУ:

  • Игорь Бензерук;
  • Денис Борцов;
  • Станислав Зобнев;
  • Святослав Козак;
  • Максим Нечет;
  • Богдан Олейник;
  • Василий Савицкий;
  • Владимир Стрюков;
  • Антон Хвостик;
  • Богдан Цымбал.

Кроме того, еще несколько десятков воинов получили ордена "За мужество" трех степеней, большинство посмертно. Также защитники получили медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Воины получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу.

Напомним, боевой медик 12-й бригады специального назначения "Азов" Владимир Рыженко признан лучшим европейским медиком года в категории "военная медицина".

Ранее мы сообщали, что командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий вручил памятные коины военным.

Владимир Зеленский война Украина награда военные Денис Прокопенко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
