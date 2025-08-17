Зеленский вручил награды Денису Прокопенко и десяткам воинам

Денис Прокопенко. Фото: Азов

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Среди них есть и защитник Мариуполя Денис Прокопенко с позывным "Редис".

Об этом говорится в указе Зеленского №598/2025.

Награждение Дениса Прокопенко

Полковник Национальной гвардии Денис Прокопенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Вручение наград защитникам

Известно, что орден Богдана Хмельницкого третьей степени получили десять военных НГУ:

Игорь Бензерук;

Денис Борцов;

Станислав Зобнев;

Святослав Козак;

Максим Нечет;

Богдан Олейник;

Василий Савицкий;

Владимир Стрюков;

Антон Хвостик;

Богдан Цымбал.

Кроме того, еще несколько десятков воинов получили ордена "За мужество" трех степеней, большинство посмертно. Также защитники получили медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Воины получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу.

