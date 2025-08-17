Зеленский вручил награды Денису Прокопенко и десяткам воинам

Зеленский наградил защитников — среди них Денис Прокопенко
Украинский лидер Владимир Зеленский наградил воинов Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Среди них есть и защитник Мариуполя Денис Прокопенко с позывным "Редис".
Об этом говорится в указе Зеленского №598/2025.
Награждение Дениса Прокопенко
Полковник Национальной гвардии Денис Прокопенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени.
Вручение наград защитникам
Известно, что орден Богдана Хмельницкого третьей степени получили десять военных НГУ:
- Игорь Бензерук;
- Денис Борцов;
- Станислав Зобнев;
- Святослав Козак;
- Максим Нечет;
- Богдан Олейник;
- Василий Савицкий;
- Владимир Стрюков;
- Антон Хвостик;
- Богдан Цымбал.
Кроме того, еще несколько десятков воинов получили ордена "За мужество" трех степеней, большинство посмертно. Также защитники получили медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Воины получили награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу.
Напомним, боевой медик 12-й бригады специального назначения "Азов" Владимир Рыженко признан лучшим европейским медиком года в категории "военная медицина".
Ранее мы сообщали, что командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий вручил памятные коины военным.
Читайте Новини.LIVE!