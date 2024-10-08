Зеленський провів Ставку — обговорили забезпечення Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 жовтня, провів засідання Ставки. Темою було забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський провів засідання Ставки

"Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", — розповів глава держави.

За його словами, доповідали також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

На Ставці визначили пріоритети для українського ОПК на 2025 рік. Йдеться про ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня Зеленський відзначив захисників державними нагородами. Він наголосив, що країна пишається своїми героями.

Також 6 жовтня Зеленський привітав із Днем працівників освіти усіх учителів, викладачів та педагогів. Глава держави підкреслив важливість їхньої праці у вихованні майбутніх поколінь.