Зеленский провел Ставку — обсудили обеспечение Сил обороны

Зеленский на Ставке определил приоритеты для украинского ОПК на 2025 год
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 октября провел заседание Ставки. Темой было обеспечение Cил обороны оружием и военной техникой.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский провел заседание Ставки
"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", — рассказал глава государства.
По его словам, докладывали также премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.
На Ставке определили приоритеты для украинского ОПК на 2025 год. Речь идет о ракетах, дронах, снарядах, а также активном привлечении инвестиций от партнеров.
Напомним, 7 октября Зеленский отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.
Также 6 октября Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.
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