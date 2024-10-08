Зеленский провел Ставку — обсудили обеспечение Сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 октября провел заседание Ставки. Темой было обеспечение Cил обороны оружием и военной техникой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский провел заседание Ставки

"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", — рассказал глава государства.

По его словам, докладывали также премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.

На Ставке определили приоритеты для украинского ОПК на 2025 год. Речь идет о ракетах, дронах, снарядах, а также активном привлечении инвестиций от партнеров.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 7 октября Зеленский отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.

Также 6 октября Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.