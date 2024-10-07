Зеленський відзначив воїнів України державними нагородами

Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами — відео
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 7 жовтня, відзначив захисників державними нагородами. Він наголосив, що країна пишається своїми героями.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зеленський відзначив воїнів держнагородами
Глава держави розповів, що вручив Золоту Зірку Героя України Юрію Жуковцю. Йдеться про командира, завдяки якому було проведено успішні бойові операції на різних напрямках, зокрема в Донецькій, Харківській і Сумській областях.
"Кожен результат — це можливість для нашої держави вистояти та вигнати окупантів", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський привітав із Днем працівників освіти усіх учителів, викладачів та педагогів. Глава держави підкреслив важливість їхньої праці у вихованні майбутніх поколінь.
Також 6 жовтня Зеленський привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він нагадав, що воїни ТрО захищають нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення.
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