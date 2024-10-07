Зеленский отметил воинов Украины государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский награждает бойцов. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 октября, отметил защитников государственными наградами. Он подчеркнул, что страна гордится своими героями.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства рассказал, что вручил Золотую Звезду Героя Украины Юрию Жуковцу. Речь идет о командире, благодаря которому были проведены успешные боевые операции на разных направлениях, в частности в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

"Каждый результат — это возможность для нашего государства выстоять и выгнать оккупантов", — добавил Зеленский.

Напомним, 6 октября Зеленский поздравил с Днем работников образования всех учителей, преподавателей и педагогов. Глава государства подчеркнул важность их труда в воспитании будущих поколений.

Также 6 октября Зеленский поздравил бойцов территориальной обороны с профессиональным праздником. Он напомнил, что воины ТрО защищают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения.