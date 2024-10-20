Портников спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Журналіст та публіцист Віталій Портников зробив прогноз щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що політичне рішення неможливе, а до закінчення можуть призвести відсутність потенціалу для продовження бойових дій.

Про це Віталій Портников сказав у розмові з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською.

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Прогноз щодо завершення війни в Україні

Портников висловив свою думку щодо заяв українських урядовців про можливість завершення війни до 2025 року за умови реалізації Плану перемоги.

"Я не бачу ніяких підстав для того, щоб ми взагалі говорили про можливість політичного рішення російсько-української війни. Немає політичного рішення: Росія хоче знищити українську державність, а українці хочуть, щоб українська державність залишилася. Що цікаво, в ідеї, що українська державність має залишитись, всі українці єдині — і ті, про кого говорили, що в класичній українській свідомості, і ті, у кого вона проросійська. Вони все одно не хотіли, що тут була Росія. Вони хотіли, щоб тут була дружня Україна. І там є єдність — розуміння, що це "історичні російські землі", що без їхнього "повернення" Росія не буде великою державою. Дві єдності. Відсутність рішення", — зазначив він.

Журналіст вважає, що до закінчення війни може призвести "відсутність потенціалу її продовження". Водночас він наголосив, що можуть бути політичні обставини, які можуть змінити цю ситуацію.

"Я допускаю, що ми повернемося до цієї розмови в жовтні 2028 року перед новими американськими президентськими виборами", — додав Портников.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав 13 "чесних фактів" про війну в Україні.