Портников спрогнозировал, когда закончится война в Украине

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Журналист и публицист Виталий Портников сделал прогноз по завершению войны в Украине. Он считает, что политическое решение невозможно, а к окончанию могут привести отсутствие потенциала для продолжения боевых действий.

Об этом Виталий Портников сказал в разговоре с председателем правления Гражданской сети "Опора" Ольгой Айвазовской.

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Прогноз по завершению войны в Украине

Портников высказал свое мнение по поводу заявлений украинских чиновников о возможности завершения войны до 2025 года при условии реализации Плана победы.

"Я не вижу никаких оснований для того, чтобы мы вообще говорили о возможности политического решения российско-украинской войны. Нет политического решения: Россия хочет уничтожить украинскую государственность, а украинцы хотят, чтобы украинская государственность осталась. Что интересно, в идее, что украинская государственность должна остаться, все украинцы едины — и те, о ком говорили, что в классическом украинском сознании, и те, у кого оно пророссийское. Они все равно не хотели, что здесь была Россия. Они хотели, чтобы здесь была дружественная Украина. И там есть единство — понимание, что это "исторические русские земли", что без их "возвращения" Россия не будет великим государством. Два единства. Отсутствие решения", — отметил он.

Журналист считает, что к окончанию войны может привести "отсутствие потенциала ее продолжения". В то же время он подчеркнул, что могут быть политические обстоятельства, которые могут изменить эту ситуацию.

"Я допускаю, что мы вернемся к этому разговору в октябре 2028 года перед новыми американскими президентскими выборами", — добавил Портников.

Напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором война завершится в следующем году.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал 13 "честных фактов" о войне в Украине.