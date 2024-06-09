Запрацювали нові норми проходження ВЛК — що змінилося

Запрацювали нові правила проходження ВЛК — що треба знати військовозобов'язаним
В Україні в травні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу ВЛК та у визначення придатності до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.
Про це повідомило видання РБК-Україна у неділю, 9 червня.
Чи потрібно самому йти на ВЛК
Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це комісія лікарів, що здійснюють військово-лікарську експертизу — медичний огляд, на основі якого визначають придатність військовозобов'язаних до служби.
Згідно з новими змінами в законодавстві, від 4 травня цього року діють норми, які змінюють Положення про ВЛК у ЗСУ. Медична комісія (ВЛК) визначає рівень придатності до військової служби відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та додаткових вимог, встановлених у таблиці стану здоров'я.
Важливо, що людині не потрібно проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою, оскільки відповідне направлення мають надати, якщо ви військовозобов'язані, то представники ТЦК та СП. Військовослужбовцям направлення дають командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.
Які зміни у ВЛК
В Україні уточнено процедуру медичного огляду у закладах охорони здоров'я, а саме:
- у кожній групі захворювань можуть бути придатні та непридатні особи, залежно від ступеня порушення функцій;
- переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;
- Визначено вимоги до стану здоров'я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України.
- Впроваджено принципи прозорості, неупередженості, доброчесності та відповідальності.
- Урегульовані висновки ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку травм, отриманих під час полону.
- Змінена процедура оскарження рішень військово-лікарських комісій. Повторний медичний огляд проводиться в іншому закладі охорони здоров'я.
Що робити тим, хто мав статус "обмежено придатний"
Разом з тим з 4 травня набрав чинності закон, який скасовує такий статус як "обмежено придатний" з переліку рішень ВЛК. Військовозобов'язаний має повторно пройти ВЛК, після чого тримає один із наступних статусів:
- придатний;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;
- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
- непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Нагадаємо, що особи, які були визнані військово-лікарською комісією обмежено придатним зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.
Ми писали, що військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.
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