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Запрацювали нові правила проходження ВЛК — що треба знати військовозобов'язаним

9 червня 2024 10:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Запрацювали нові норми проходження ВЛК — що змінилося
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП, Facebook
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Україні в травні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу ВЛК та у визначення придатності до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. 

Про це повідомило видання РБК-Україна у неділю, 9 червня.

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Чи потрібно самому йти на ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це комісія лікарів, що здійснюють військово-лікарську експертизу — медичний огляд, на основі якого визначають придатність військовозобов'язаних до служби.

Згідно з новими змінами в законодавстві, від 4 травня цього року діють норми, які змінюють Положення про ВЛК у ЗСУ. Медична комісія (ВЛК) визначає рівень придатності до військової служби відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та додаткових вимог, встановлених у таблиці стану здоров'я.

Важливо, що людині не потрібно проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою, оскільки відповідне направлення мають надати, якщо ви військовозобов'язані, то представники ТЦК та СП. Військовослужбовцям направлення дають командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Які зміни у ВЛК

В Україні уточнено процедуру медичного огляду у закладах охорони здоров'я, а саме:

  • у кожній групі захворювань можуть бути придатні та непридатні особи, залежно від ступеня порушення функцій;
  • переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;
  • Визначено вимоги до стану здоров'я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України.
  • Впроваджено принципи прозорості, неупередженості, доброчесності та відповідальності.
  • Урегульовані висновки ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку травм, отриманих під час полону.
  • Змінена процедура оскарження рішень військово-лікарських комісій. Повторний медичний огляд проводиться в іншому закладі охорони здоров'я.

Що робити тим, хто мав статус "обмежено придатний"

Разом з тим з 4 травня набрав чинності закон, який скасовує такий статус як "обмежено придатний" з переліку рішень ВЛК. Військовозобов'язаний має повторно пройти ВЛК, після чого тримає один із наступних статусів:

  • придатний;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах; 
  • тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
  • непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що особи, які були визнані військово-лікарською комісією обмежено придатним зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

Ми писали, що військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.

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