Запрацювали нові норми проходження ВЛК — що змінилося

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП, Facebook

В Україні в травні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу ВЛК та у визначення придатності до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.

Про це повідомило видання РБК-Україна у неділю, 9 червня.

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Чи потрібно самому йти на ВЛК

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це комісія лікарів, що здійснюють військово-лікарську експертизу — медичний огляд, на основі якого визначають придатність військовозобов'язаних до служби.

Згідно з новими змінами в законодавстві, від 4 травня цього року діють норми, які змінюють Положення про ВЛК у ЗСУ. Медична комісія (ВЛК) визначає рівень придатності до військової служби відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та додаткових вимог, встановлених у таблиці стану здоров'я.

Важливо, що людині не потрібно проходити військово-лікарську комісію за власною ініціативою, оскільки відповідне направлення мають надати, якщо ви військовозобов'язані, то представники ТЦК та СП. Військовослужбовцям направлення дають командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Які зміни у ВЛК

В Україні уточнено процедуру медичного огляду у закладах охорони здоров'я, а саме:

у кожній групі захворювань можуть бути придатні та непридатні особи, залежно від ступеня порушення функцій;

переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період;

Визначено вимоги до стану здоров'я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України.

Впроваджено принципи прозорості, неупередженості, доброчесності та відповідальності.

Урегульовані висновки ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку травм, отриманих під час полону.

Змінена процедура оскарження рішень військово-лікарських комісій. Повторний медичний огляд проводиться в іншому закладі охорони здоров'я.

Що робити тим, хто мав статус "обмежено придатний"

Разом з тим з 4 травня набрав чинності закон, який скасовує такий статус як "обмежено придатний" з переліку рішень ВЛК. Військовозобов'язаний має повторно пройти ВЛК, після чого тримає один із наступних статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що особи, які були визнані військово-лікарською комісією обмежено придатним зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

Ми писали, що військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.