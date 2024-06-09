Заработали новые нормы прохождения ВЛК — что изменилось

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП, Facebook

В Украине в мае заработали нормы, внесшие изменения в работу ВВК и определения пригодности к военной службе. Теперь военнообязанные, признанные ограниченно пригодными по состоянию здоровья, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.

Об этом сообщило издание РБК-Украина в воскресенье, 9 июня.

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Нужно ли самому идти на ВВК

Военно-врачебная комиссия (ВВК) — это комиссия врачей, осуществляющих военно-врачебную экспертизу — медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность военнообязанных к службе.

Согласно новым изменениям в законодательстве, от 4 мая этого года действуют нормы, изменяющие Положение о ВВК в ВСУ. Медицинская комиссия (ВВК) определяет уровень годности военной службы в соответствии с расписанием болезней, объяснения к расписанию болезней и дополнительных требований, установленных в таблице состояния здоровья.

Важно, что человеку не нужно проходить военно-врачебную комиссию по собственной инициативе, поскольку соответствующее направление должно предоставить, если вы военнообязанные, то представители ТЦК и СП. Военнослужащим направление дают командир части или учреждение здравоохранения, где военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он стоит на учете во время своего отпуска.

Какие изменения в ВВК

В Украине уточнена процедура медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения, а именно:

в каждой группе заболеваний могут быть пригодные и непригодные лица в зависимости от степени нарушения функций;

пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих десантно-штурмовых войск, морской пехоты в особый период;

Определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВС Украины.

Внедрены принципы прозрачности, беспристрастности, добродетели и ответственности.

Урегулированы выводы ВВК по установлению причинной связи травм, полученных во время плена.

Изменена процедура обжалования решений военно-врачебных комиссий. Повторное медицинское освидетельствование проводится в другом учреждении здравоохранения.

Что делать тем, кто имел статус "ограниченно подходящий"

Вместе с тем с 4 мая вступил в силу закон, упраздняющий такой статус как "ограниченно пригодный" из перечня решений ВВК. Военнообязанный должен повторно пройти ВВК, после чего держит один из следующих статусов:

пригодный;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Напомним, что лица, признанные военно-врачебной комиссией ограниченно годным, обязаны пройти повторно медосмотр в течение следующих 9 месяцев.

Мы писали, что военнообязанные, которые после прохождения ВВК признаны годными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить службу. Их будут направлять в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные подразделения и т.д.