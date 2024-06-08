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Чоловіки з обмеженнями за станом здоров'я теж підуть служити — що відомо

8 червня 2024 09:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Придатних осіб з обмеженнями за станом здоров'я залучатимуть до служби
Чоловік проходить ВЛК. Фото: imagedelivery.net
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Військовозобов'язані, які після проходження ВЛК визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, теж проходитимуть службу. Їх направлятимуть до підрозділів забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо.

Інформацію оприлюднили на порталі Army.gov.ua.

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Що таке ВЛК 

ВЛК — це військово-лікарська комісія, яка проводить медичне обстеження, визначає ступінь придатності громадян до військової служби, навчання у вищих військових навчальних закладах, роботи за фахом.

Важливо, що під час дії воєнного стану постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби дійсна впродовж одного року з дня завершення медичного огляду.

Куди можна залучати придатних людей з обмеженнями за станом здоров'я

Під час проходження ВЛК лікарі визначають ступінь придатності до військової служби та вказують, де саме особа може служити, а де не може. Якщо вас визнають, непридатним, ви виключаєтесь із військового обліку.

Особи, яких визнано придатними або придатними, але з певними обмеженнями за станом здоров'я можуть проходити військову службу. Тільки у другому випадку військовозобов'язані будуть направленні до певних підрозділів та структур.

"Особи, які будуть визнані придатними з певними обмеженнями щодо стану здоров'я, можуть проходити військову службу в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних підрозділах тощо", — йдеться в повідомленні.

Ми писали, що особи, які визнані військово-лікарською комісією обмежено придатним зобов'язані пройти повторно медогляд впродовж наступних 9 місяців.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.

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ВЛК
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чоловіки
Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
армія
хвороба
демобілізація

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