Подходящих лиц с ограничениями по состоянию здоровья будут привлекать в службу

Мужчина проходит ВВК. Фото: imagedelivery.net

Военнообязанные, которые после прохождения ВВК признаны годными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, тоже будут проходить службу. Их будут направлять в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, учебные подразделения и т.д.

Информацию обнародовали на портале Army.gov.ua.

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Что такое ВВК

ВВК — это военно-врачебная комиссия, которая проводит медицинское обследование, определяет степень годности граждан к военной службе, обучение в высших военных учебных заведениях, работы по специальности.

Важно, что во время действия военного положения постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе действительно в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

Куда можно привлекать подходящих людей с ограничениями по состоянию здоровья

Во время прохождения ВВК врачи определяют степень годности военной службы и указывают, где именно лицо может служить, а где не может. Если вас признают непригодным, вы исключаетесь из военного учета.

Лица, признанные пригодными или пригодными, но с определенными ограничениями по состоянию здоровья могут проходить военную службу. Только во втором случае военнообязанные будут направлены в определенные подразделения и структуры.

"Лица, которые будут признаны пригодными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, могут проходить военную службу в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных подразделениях и т.д.", — говорится в сообщении.

Мы писали, что лица, признанные военно-врачебной комиссией ограниченно годным, обязаны пройти повторно медосмотр в течение следующих 9 месяцев.

Напомним, в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе, согласно изменениям в указ №402.