Залужний висловив невдоволення роботою ТЦК
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК. При цьому він зазначив, що якби цей фактор, то не потрібно було б обговорювати законопроєкт про мобілізацію.
Про це Валерій Залужний повідомив у рамках брифінгу.
Як працюють ТЦК в Україні
Валерій Залужний поділився інформацією про те, що ведеться процес заміни керівництва у територіальних центрах комплектування. Однак це не вплинуло на їх основну діяльність.
За його словами, фахівці, які займаються в ТЦК, мають унікальний набір знань та умінь, необхідних для їх роботи як усередині, так і за межами цих установ.
"Попри поточні зміни, я хочу наголосити, що ці центри продовжують ефективно виконувати свої завдання щодо прийому нових членів персоналу", — зазначив Залужний.
Читайте Новини.LIVE!