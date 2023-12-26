Залужний висловив невдоволення роботою ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: соцмережі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК. При цьому він зазначив, що якби цей фактор, то не потрібно було б обговорювати законопроєкт про мобілізацію.

Про це Валерій Залужний повідомив у рамках брифінгу.

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Валерій Залужний поділився інформацією про те, що ведеться процес заміни керівництва у територіальних центрах комплектування. Однак це не вплинуло на їх основну діяльність.

За його словами, фахівці, які займаються в ТЦК, мають унікальний набір знань та умінь, необхідних для їх роботи як усередині, так і за межами цих установ.

"Попри поточні зміни, я хочу наголосити, що ці центри продовжують ефективно виконувати свої завдання щодо прийому нових членів персоналу", — зазначив Залужний.