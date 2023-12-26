Залужный выразил недовольство работой ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что недовольный работой ТЦК. При этом он указал, что если бы этот фактор, то не нужно было бы обсуждать законопроект о мобилизации.

Об этом Валерий Залужный сообщил в рамках брифинга.

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Валерий Залужный поделился информацией о том, что ведется процесс замены руководства в территориальных центрах комплектования. Однако это не оказало влияния на их основную деятельность.

По его словам, специалисты, занимающиеся в ТЦК, обладают уникальным набором знаний и умений, необходимых для их работы как внутри, так и за пределами этих учреждений.

"Несмотря на текущие изменения, я хочу подчеркнуть, что эти центры продолжают эффективно выполнять свои задачи по приему новых членов персонала", — отметил Залужный.