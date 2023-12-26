Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Залужный выразил недовольство работой ТЦК arrow

Залужный выразил недовольство работой ТЦК

26 декабря 2023 18:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный выразил недовольство работой ТЦК
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что недовольный работой ТЦК. При этом он указал, что если бы этот фактор, то не нужно было бы обсуждать законопроект о мобилизации.

Об этом Валерий Залужный сообщил в рамках брифинга.

Читайте также:

Как работают ТЦК в Украине

Валерий Залужный поделился информацией о том, что ведется процесс замены руководства в территориальных центрах комплектования. Однако это не оказало влияния на их основную деятельность.

По его словам, специалисты, занимающиеся в ТЦК, обладают уникальным набором знаний и умений, необходимых для их работы как внутри, так и за пределами этих учреждений. 

"Несмотря на текущие изменения, я хочу подчеркнуть, что эти центры продолжают эффективно выполнять свои задачи по приему новых членов персонала", — отметил Залужный.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме