Обстріл Києва 14 листопада — реакція Залужного

Залужний відреагував на нічну атаку по Україні
Російські війська у ніч проти 14 листопада атакували Україну дронами та ракетами, спрямовуючи основний удар на Київ. Це черговий доказ того, що Москва не збирається завершувати війну.
Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Facebook та показав наслідки атаки.
Реакція Залужного на обстріл України
"Черговий доказ того, що Росія не збирається завершувати війну. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — написав Валерій Залужний.
Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні 449 цілей. Основним напрямком удару загарбників було місто Київ.
В результаті масованих ударів РФ три області залишилися без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.
