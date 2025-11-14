Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Залужний відреагував на нічну атаку по Україні

Залужний відреагував на нічну атаку по Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:36
Оновлено: 12:36
Обстріл Києва 14 листопада — реакція Залужного
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Російські війська у ніч проти 14 листопада атакували Україну дронами та ракетами, спрямовуючи основний удар на Київ. Це черговий доказ того, що Москва не збирається завершувати війну.

Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Facebook та показав наслідки атаки.

Реклама
Читайте також:

Реакція Залужного на обстріл України 

"Черговий доказ того, що Росія не збирається завершувати війну. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — написав Валерій Залужний.

Обстріли Києва 14 листопада
Наслідки обстрілів України. Фото: Yan Dobronosov
РФ обстріляла Київ 14 листопада
Кияни після нічних обстрілів. Фото: Yan Dobronosov
Атака на Київ 14 листопада
Обстріл Києва 14 листопада. Фото: Yan Dobronosov
Удар по Києву 14 листопада
Зруйнований будинок після обстрілів. Фото: Yan Dobronosov
Обстріл України 14 листопада
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Yan Dobronosov

Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні 449 цілей. Основним напрямком удару загарбників було місто Київ.

В результаті масованих ударів РФ три області залишилися без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Київ Україна Валерій Залужний обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації