Обстріл Києва 14 листопада — реакція Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Російські війська у ніч проти 14 листопада атакували Україну дронами та ракетами, спрямовуючи основний удар на Київ. Це черговий доказ того, що Москва не збирається завершувати війну.

Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний у Facebook та показав наслідки атаки.

Реакція Залужного на обстріл України

"Черговий доказ того, що Росія не збирається завершувати війну. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", — написав Валерій Залужний.

Наслідки обстрілів України. Фото: Yan Dobronosov

Кияни після нічних обстрілів. Фото: Yan Dobronosov

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: Yan Dobronosov

Зруйнований будинок після обстрілів. Фото: Yan Dobronosov

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Yan Dobronosov

Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні 449 цілей. Основним напрямком удару загарбників було місто Київ.

В результаті масованих ударів РФ три області залишилися без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.