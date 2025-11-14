Обстрел Киева 14 ноября — реакция Залужного

Залужный отреагировал на ночную атаку по Украине
Российские войска в ночь на 14 ноября атаковали Украину дронами и ракетами, направляя основной удар на Киев. Это очередное доказательство того, что Москва не собирается завершать войну.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Facebook и показал последствия атаки.
Реакция Залужного на обстрел Украины
"Очередное доказательство того, что Россия не собирается завершать войну. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — написал Валерий Залужный.
Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 449 целей. Основным направлением удара захватчиков был город Киев.
В результате массированных ударов РФ три области остались без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.
