Обстрел Киева 14 ноября — реакция Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Российские войска в ночь на 14 ноября атаковали Украину дронами и ракетами, направляя основной удар на Киев. Это очередное доказательство того, что Москва не собирается завершать войну.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Facebook и показал последствия атаки.

Реакция Залужного на обстрел Украины

"Очередное доказательство того, что Россия не собирается завершать войну. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — написал Валерий Залужный.

Последствия обстрелов Украины. Фото: Yan Dobronosov

Киевляне после ночных обстрелов. Фото: Yan Dobronosov

Обстрел Киева 14 ноября. Фото: Yan Dobronosov

Разрушенный дом после обстрелов. Фото: Yan Dobronosov

Последствия обстрелов Киева. Фото: Yan Dobronosov

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 449 целей. Основным направлением удара захватчиков был город Киев.

В результате массированных ударов РФ три области остались без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.