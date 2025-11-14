Видео
Залужный отреагировал на ночную атаку по Украине

Дата публикации 14 ноября 2025 12:36
обновлено: 12:36
Обстрел Киева 14 ноября — реакция Залужного
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook/vzaluzhnyi

Российские войска в ночь на 14 ноября атаковали Украину дронами и ракетами, направляя основной удар на Киев. Это очередное доказательство того, что Москва не собирается завершать войну.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Facebook и показал последствия атаки.

Читайте также:

Реакция Залужного на обстрел Украины

"Очередное доказательство того, что Россия не собирается завершать войну. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — написал Валерий Залужный.

Обстріли Києва 14 листопада
Последствия обстрелов Украины. Фото: Yan Dobronosov
РФ обстріляла Київ 14 листопада
Киевляне после ночных обстрелов. Фото: Yan Dobronosov
Атака на Київ 14 листопада
Обстрел Киева 14 ноября. Фото: Yan Dobronosov
Удар по Києву 14 листопада
Разрушенный дом после обстрелов. Фото: Yan Dobronosov
Обстріл України 14 листопада
Последствия обстрелов Киева. Фото: Yan Dobronosov

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 449 целей. Основным направлением удара захватчиков был город Киев.

В результате массированных ударов РФ три области остались без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
