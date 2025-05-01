Залужний назвав 7 ключових факторів, які допомогли Україні відбити наступ РФ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Колишній головнокомандувач ЗСУ і нині діючих посол України у Британії Валерій Залужний назвав ключові фактори, які допомогли нашій країні відбити наступ РФ на початку війни. Зокрема, їх сім.

Про це він розповів дослідницькому центру Athena Lab.

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Зокрема, генерал перелічив наступні причина провалу наступу РФ:

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вволя до боротьби та стійкість українського народу — головна ціль Росії, яку не вдалося зламати;

— головна ціль Росії, яку не вдалося зламати; наявність у Києва можливостей для боротьби , незважаючи на перевагу Росії в кількості та модернізації озброєння;

, незважаючи на перевагу Росії в кількості та модернізації озброєння; міжнародна підтримка , зокрема постачання озброєння (Javelin, Stinger) та його ефективне застосування;

, зокрема постачання озброєння (Javelin, Stinger) та його ефективне застосування; військове лідерство , яке створювало стратегію оборони й адаптувалося до змін;

, яке створювало стратегію оборони й адаптувалося до змін; правильний баланс між наступом і обороною, що дозволяло діяти гнучко;

між наступом і обороною, що дозволяло діяти гнучко; технології та розвідка , які компенсували перевагу противника і забезпечили перевагу у вирішальні моменти;

, які компенсували перевагу противника і забезпечили перевагу у вирішальні моменти; політичне лідерство, яке визначало цілі, забезпечувало ресурси та зміцнювало національну єдність.

Нагадаємо, нещодавно Залужний розповів, як дрони та штучний інтелект змінили українську армію.

Також ми повідомляли, що Валерій Залужний розкрив, що потрібно для перемоги України.

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