Залужный назвал 7 ключевых факторов, которые помогли Украине отразить наступление РФ

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал ключевые факторы, которые помогли нашей стране отразить наступление РФ в начале войны. Их семь.

Об этом он рассказал исследовательскому центру Athena Lab.

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В частности, генерал перечислил следующие причины провала наступления РФ:

готовность к борьбе и стойкость украинского народа — главная цель России, которую не удалось сломать;

— главная цель России, которую не удалось сломать; наличие у Киева возможностей для борьбы , несмотря на преимущество России в количестве и модернизации вооружения;

, несмотря на преимущество России в количестве и модернизации вооружения; международная поддержка , в частности поставки вооружения (Javelin, Stinger) и его эффективное применение;

, в частности поставки вооружения (Javelin, Stinger) и его эффективное применение; военное лидерство , которое создавало стратегию обороны и адаптировалось к изменениям;

, которое создавало стратегию обороны и адаптировалось к изменениям; правильный баланс между наступлением и обороной, что позволяло действовать гибко;

между наступлением и обороной, что позволяло действовать гибко; технологии и разведка , которые компенсировали преимущество противника и обеспечили преимущество в решающие моменты;

, которые компенсировали преимущество противника и обеспечили преимущество в решающие моменты; политическое лидерство, которое определяло цели, обеспечивало ресурсы и укрепляло национальное единство.

Напомним, недавно Залужный рассказал, как дроны и искусственный интеллект изменили украинскую армию.

Также мы сообщали, что Валерий Залужный раскрыл, что нужно для победы Украины.