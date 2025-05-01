Залужный назвал 7 ключевых факторов, которые помогли Украине отразить наступление РФ

Залужный сказал, что помогло Украине отразить наступление РФ
1 мая 2025 06:59
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui
Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал ключевые факторы, которые помогли нашей стране отразить наступление РФ в начале войны. Их семь.
Об этом он рассказал исследовательскому центру Athena Lab.
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В частности, генерал перечислил следующие причины провала наступления РФ:
- готовность к борьбе и стойкость украинского народа — главная цель России, которую не удалось сломать;
- наличие у Киева возможностей для борьбы, несмотря на преимущество России в количестве и модернизации вооружения;
- международная поддержка, в частности поставки вооружения (Javelin, Stinger) и его эффективное применение;
- военное лидерство, которое создавало стратегию обороны и адаптировалось к изменениям;
- правильный баланс между наступлением и обороной, что позволяло действовать гибко;
- технологии и разведка, которые компенсировали преимущество противника и обеспечили преимущество в решающие моменты;
- политическое лидерство, которое определяло цели, обеспечивало ресурсы и укрепляло национальное единство.
Напомним, недавно Залужный рассказал, как дроны и искусственный интеллект изменили украинскую армию.
Также мы сообщали, что Валерий Залужный раскрыл, что нужно для победы Украины.
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