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Залужный сказал, что помогло Украине отразить наступление РФ

1 мая 2025 06:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Залужный назвал 7 ключевых факторов, которые помогли Украине отразить наступление РФ
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал ключевые факторы, которые помогли нашей стране отразить наступление РФ в начале войны. Их семь.

Об этом он рассказал исследовательскому центру Athena Lab.

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В частности, генерал перечислил следующие причины провала наступления РФ:

  • готовность к борьбе и стойкость украинского народа — главная цель России, которую не удалось сломать;
  • наличие у Киева возможностей для борьбы, несмотря на преимущество России в количестве и модернизации вооружения;
  • международная поддержка, в частности поставки вооружения (Javelin, Stinger) и его эффективное применение;
  • военное лидерство, которое создавало стратегию обороны и адаптировалось к изменениям;
  • правильный баланс между наступлением и обороной, что позволяло действовать гибко;
  • технологии и разведка, которые компенсировали преимущество противника и обеспечили преимущество в решающие моменты;
  • политическое лидерство, которое определяло цели, обеспечивало ресурсы и укрепляло национальное единство.

Напомним, недавно Залужный рассказал, как дроны и искусственный интеллект изменили украинскую армию.

Также мы сообщали, что Валерий Залужный раскрыл, что нужно для победы Украины.

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