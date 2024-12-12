День Сухопутних військ ЗСУ — Залужний привітав бійців

Залужний привітав українців з Днем Сухопутних військ
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до бійців у День Сухопутних військ. Він наголосив, що вони справжні володарі української землі.
Про це Валерій Залужний написав у Telegram у четвер, 12 грудня.
Привітання Залужного з Днем Сухопутних військ
Залужний зазначив, що війна — на плечах бійців Сухопутних військ.
"Дякую, що ви є", — додав він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до захисників у День Сухопутних військ
Також зі святом бійців привітав Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ці воїни тримають оборону країни та проходять важкі бої.
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